La víctima, propietario de una peluquería en el sector, se encontraba en un taller ubicado frente a su negocio, donde reparaban su motocicleta, cuando fue atacado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Gravemente herido, el hombre fue trasladado de inmediato a un centro asistencial de la ciudad, donde pese a los esfuerzos médicos falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer los móviles y responsables de este nuevo hecho de violencia que estremece a la comunidad tulueña.