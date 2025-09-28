Las víctimas fueron identificadas como Nelcy Viviana Cardona Gómez y su esposo. Según versiones preliminares, hombres armados habrían llegado hasta el lugar y les dispararon en repetidas ocasiones. La mujer alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de las heridas falleció minutos después.

Cardona Gómez, reconocida en la zona por su liderazgo comunitario, había hecho parte de la Escuela de Formación Mujer Valiente Hateña y recientemente culminó estudios técnicos con el SENA. Además, era integrante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en La Unión, donde se destacaba por su compromiso en labores agrícolas y sociales. Su muerte ha generado profundo dolor entre compañeros, familiares y amigos, quienes la recuerdan como una mujer trabajadora, soñadora y madre de tres hijos menores.