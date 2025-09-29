De acuerdo con las primeras versiones, la víctima recibió varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó la inspección técnica al cadáver en el lugar de los hechos.

Hasta el momento, los móviles y responsables del ataque son materia de investigación por parte de las autoridades, que ya adelantan las indagaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Este caso se suma a la ola de violencia que preocupa a la comunidad de La Unión, que en los últimos meses ha visto crecer los registros de homicidios en su jurisdicción.