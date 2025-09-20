Un hombre identificado como Gildardo Andrés Cardona Quitian, de 33 años, fue asesinado frente a las canchas del barrio El Palmar, exactamente en la Transversal 20 con Calle 4.

Según versiones preliminares, la víctima habría sido citada en el lugar por una persona de su confianza. No obstante, al llegar fue interceptado por dos hombres armados que, sin mediar palabra, le dispararon por la espalda, provocándole la muerte de manera inmediata.

Al sitio acudieron unidades del CTI de la Fiscalía, la SIJIN y la Policía Nacional, quienes realizaron la inspección técnica del cadáver e iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer los móviles y dar con los responsables del crimen.

Este asesinato se suma a la ola de violencia que mantiene en alerta a la ciudadanía y a las autoridades locales, que han intensificado los operativos en diferentes sectores del municipio para contrarrestar los hechos delictivos.