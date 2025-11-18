La víctima fue identificada preliminarmente como María Cruz, de aproximadamente 42 años, quien trabajaba en la venta de frutas en las afueras de Melao (antiguo Villa del Río). Según relataron allegados, desde la noche del sábado 15 de noviembre no se tenía información sobre su paradero, lo que generó preocupación entre conocidos y vecinos.

Tras el llamado ciudadano, unidades de la Policía hicieron presencia en el lugar y se encontraron con una escena que obligó a activar de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. Se espera un pronunciamiento oficial que permita esclarecer lo ocurrido y entregar detalles adicionales sobre esta lamentable situación.