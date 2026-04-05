De acuerdo con la información preliminar, dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta fueron arrollados por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga.

En el lugar perdió la vida el conductor, identificado como Juan David Bejarano Restrepo, mientras que su acompañante resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial.

La víctima residía en el sector de Pantanillo, corregimiento de Presidente, en el municipio de San Pedro.

Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con el paradero del conductor involucrado y esclarecer las circunstancias del siniestro.