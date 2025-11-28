El siniestro ocurrió en el tramo que comunica a Sonsó con Santa Rosa y el Ingenio Pichichí, donde dos motocicletas colisionaron por razones que aún están siendo investigadas por las autoridades. La fuerza del impacto dejó a Cadena gravemente herido y, pese a la atención recibida, no logró sobrevivir.

Unidades de tránsito y organismos de emergencia llegaron al sitio para adelantar los procedimientos técnicos correspondientes y recopilar información que permita establecer las causas exactas de la colisión.

Las autoridades reiteraron el llamado a los motociclistas y conductores que transitan por esta zona rural a mantener la precaución, ya que se trata de un corredor frecuentado por trabajadores y vehículos de carga.