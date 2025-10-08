En la vía que conduce del casco urbano hacia el corregimiento de Venecia, a la altura del cruce de la vereda Palermo, fue hallado el cuerpo sin vida de un menor de 17 años identificado como Fabio Ángel.

De acuerdo con la información preliminar, el joven se movilizaba en una motocicleta DT de color azul cuando fue atacado por desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.