La víctima fue identificada como Jordan Geovanny Pérez Murillo, quien fue auxiliado por familiares y trasladado de urgencia a la Clínica San Martín. No obstante, al llegar al centro asistencial, los médicos confirmaron que el menor ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con información preliminar, el hecho se habría registrado al interior de la vivienda del adolescente, luego de que un familiar le retirara el teléfono celular como medida correctiva, tras negarse a dejar el dispositivo para ir a almorzar. Unos momentos después el menor fue hallado en estado grave, lo que generó la inmediata reacción de sus familiares.

La noticia causó tristeza entre vecinos y allegados, quienes lamentaron la pérdida del menor y expresaron su solidaridad con la familia en este difícil momento.

Este hecho pone sobre la mesa el debate sobre el uso de dispositivos tecnológicos y redes sociales por niños y adolescentes, ¿hasta qué punto el uso de estos artefactos está afectando la salud mental de los menores de edad?

Por ahora, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias de este lamentable suceso ocurrido en el departamento del Cesar.