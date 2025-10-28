La víctima fue identificada como Santiago Morales, quien se desempeñaba como mecánico en el establecimiento donde ocurrió el ataque. De acuerdo con versiones preliminares, dos hombres armados llegaron al lugar y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra Morales, dejándolo gravemente herido.

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital Santa Cruz de esta localidad, donde los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Según se conoció, Morales era residente del corregimiento de Andinápolis y llevaba varios años laborando en el municipio de Trujillo.

Las autoridades judiciales y de policía iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho violento que enluta a la comunidad trujillense.