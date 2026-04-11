Entre los fallecidos fue identificado Jesús Rafael Guzmán Villalba, oriundo de El Guamo, reconocido ganadero, empresario y excandidato al concejo municipal por el Partido Liberal.

También figura Wilmer Leandro Torres Peña, excandidato a la alcaldía de El Colegio por el partido Colombia Justa Libres. Torres Peña además tenía reconocimiento en el ámbito periodístico, tras recibir un galardón del Colegio Nacional de Periodistas por su crónica “El Oscuro Camino a la Paz”.

La tercera víctima con trayectoria política fue Cristian Fernando Preciado Ibáñez, excandidato al concejo de Rovira por el partido Centro Democrático, sobre quien aún se conocen pocos detalles adicionales.

El hecho ocurrió el pasado jueves 9 de abril en una vivienda ubicada en la zona rural de Popayán, donde las autoridades investigan las circunstancias del crimen y las razones por las que estas personas se encontraban reunidas en un área que, según versiones preliminares, estaría bajo influencia de un grupo armado ilegal.

Las autoridades analizan varias hipótesis, entre ellas posibles vínculos con actividades ilícitas como secuestro o extorsión, versiones que hasta el momento no han sido confirmadas oficialmente.

La masacre de La Meseta se mantiene como uno de los hechos más graves recientes en el Cauca, mientras la comunidad espera respuestas claras sobre este crimen que ha generado preocupación y múltiples interrogantes en la región.