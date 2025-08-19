De acuerdo con testigos y videos conocidos por las autoridades, la víctima intervino para evitar que varias personas agredieran a un habitante de calle que minutos antes había protagonizado una riña en el parque principal.

En medio de la discusión, Sinisterra pidió detener el ataque, pero fue confrontado por otro hombre que, en un acto violento, le disparó causándole la muerte de manera inmediata.

👉 La Policía reaccionó rápidamente y logró la captura del presunto responsable, quien quedó a disposición de las autoridades competentes.