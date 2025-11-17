Según las primeras versiones de las autoridades, Ramírez habría sido atacada por su esposo, quien huyó del lugar y es buscado por unidades policiales que adelantan la investigación para establecer responsabilidades.

El crimen vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia intrafamiliar y de género, problemática que afecta a cientos de mujeres en la región.

Las autoridades ya adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del presunto agresor.