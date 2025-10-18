El Corinthians se impuso al Deportivo Cali luego de un intenso partido que finalizó 0-0 en el tiempo reglamentario y se definió desde el punto penal, donde el conjunto brasileño ganó 5-3, logrando así su quinta corona continental.

Robledo, de 22 años, integró el plantel campeón, consolidándose como una de las futbolistas colombianas con mayor proyección internacional. Formada en el Valle del Cauca, la guacariceña ha vestido las camisetas del América de Cali, Santa Fe y del Granadilla Tenerife de España, antes de llegar al Corinthians en 2024.

Además, ha sido parte de la Selección Colombia Femenina en categorías juveniles y en la absoluta, destacándose por su talento, velocidad y determinación en el ataque.