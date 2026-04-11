De acuerdo con la información preliminar, la víctima, quien al parecer trabajaba en la empresa Postobón, fue atacada con arma blanca, sufriendo múltiples heridas de gravedad. Tras el hecho, unidades del Cuerpo de Bomberos lo trasladaron a un centro asistencial, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

Horas después, las autoridades confirmaron la captura del presunto responsable, quien habría sido compañero de trabajo del joven y ya fue puesto a disposición de la justicia.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles de este homicidio registrado en zona céntrica del municipio.