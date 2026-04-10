El hecho se registró en la noche del jueves en el barrio El Porvenir, donde el joven se encontraba a las afueras de un local comercial, propiedad de su padre, William González, cuando fue abordado por un hombre armado que le disparó en varias ocasiones.

Tras el ataque, González Duque fue trasladado inicialmente al hospital local. Debido a la gravedad de sus heridas, posteriormente fue remitido a un centro asistencial en Tuluá, donde fue sometido a un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, falleció en la mañana de este viernes.

De acuerdo con información preliminar, el joven ya había sido víctima de otro atentado meses atrás. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar los móviles del crimen.

El caso ha generado preocupación en el municipio y se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en el centro del Valle del Cauca, donde varias de las víctimas han sido jóvenes.