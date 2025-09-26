La víctima fue identificada como Edier David González Rodríguez, quien se encontraba en la Transversal 12 con Calle 5 cuando fue atacado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Gravemente herido, el joven fue trasladado a un centro asistencial, donde pese a recibir atención médica falleció minutos después.

Al lugar de los hechos acudieron unidades de la Policía, que adelantaron los actos urgentes de inspección y dieron inicio a la investigación con el fin de esclarecer los móviles y dar con los responsables de este nuevo crimen que golpea a la ciudad.