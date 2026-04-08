Se trata de Mario Palacios, residente del corregimiento de Presidente, zona rural de San Pedro, Valle del Cauca, quien perdió la vida tras el fuerte choque entre la motocicleta que conducía y una tractomula.

El siniestro, registrado en una de las vías más transitadas del centro del Valle, generó fuerte congestión vehicular mientras unidades de tránsito realizaban el levantamiento del cuerpo y adelantaban las primeras investigaciones.

Las autoridades buscan establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la colisión, que enluta a una familia bugueña y vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad vial en este corredor.