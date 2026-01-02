Las autoridades identificaron como Jhon Freddy Jiménez González al motociclista que perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido este 1 de enero en la variante de Buga, a la altura de la entrada al corregimiento de Chambimbal.

Según información preliminar, el hombre se movilizaba en una motocicleta luego de haber celebrado el fin de año en el sector de Chambimbal/San Antonio y se dirigía hacia el barrio La Campiña, donde residía. En circunstancias que son materia de investigación, habría intentado realizar un cruce prohibido, momento en el que fue impactado por un tractocamión.

Versiones iniciales indican que el motociclista presuntamente se encontraba en estado de embriaguez, situación que será confirmada por las autoridades competentes una vez concluyan los procedimientos de rigor.

El fuerte impacto le ocasionó heridas de gravedad, provocando su fallecimiento en el lugar de los hechos. Organismos de emergencia y autoridades de tránsito atendieron la situación, realizaron el levantamiento del cuerpo y adelantaron las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido.

La muerte de Jhon Freddy Jiménez González deja dos niños pequeños en la orfandad, lo que ha generado consternación entre familiares, amigos y la comunidad.