La víctima era de una familia tradicional del barrio Villacolombia y se desempeñaba como barbero.

El ataque sicarial ocurrió en la carrera 23 entre calles 22 y 23, cuando Castañeda se encontraba en un taller frente a su peluquería, a la espera de que repararan su motocicleta. En ese momento, sujetos armados lo abordaron y le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido.

De inmediato fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad, donde los médicos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, ‘Pachito’ falleció minutos después.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia que enluta a Tuluá.