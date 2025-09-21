En el barrio Llanitos, poco antes de iniciar la cabalgata del pasado sábado, fue asesinado Héctor Adelmo Aguilar, reconocido jinete de la región.

De acuerdo con testigos, hombres armados interceptaron a Aguilar y le dispararon en varias oportunidades, provocándole la muerte en el lugar de los hechos. La inesperada agresión generó conmoción entre quienes se disponían a participar en la actividad equina.

El crimen ha despertado temor y malestar en la comunidad, que reclama mayor seguridad ante hechos que rompen con la tranquilidad de este municipio, conocido en el país por el parapentismo y su riqueza cultural representada en el Museo Rayo.

Las autoridades confirmaron el inicio de las investigaciones para establecer las causas del homicidio y dar con los responsables.