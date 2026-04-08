La víctima fue identificada como José Julián Arcila Villegas, quien se movilizaba en una motocicleta C100 de color negro cuando fue atacado por desconocidos en esta zona rural del centro del Valle del Cauca.

Tras el hecho, unidades de la Policía hicieron presencia en el lugar para realizar la inspección técnica del cuerpo y recopilar información que permita establecer las circunstancias del crimen.

Por ahora, las autoridades trabajan en la recolección de evidencias y testimonios para identificar a los responsables de este nuevo hecho de violencia que genera preocupación entre los habitantes del municipio.