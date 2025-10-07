El ataque se presentó en la esquina de la carrera 14 con calle 32A, frente a una rapitienda del sector, cuando la víctima fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje. Según el informe preliminar de la Policía, los agresores le dispararon en repetidas ocasiones y luego huyeron del lugar.

La persona fallecida fue identificada como Joan Andrés Lema Giraldo, de 25 años de edad, conocido como “Mono”, quien recibió al menos tres impactos de bala que le causaron la muerte en el sitio.

Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y recopilaron elementos materiales probatorios que permitan esclarecer los móviles y dar con los responsables de este nuevo homicidio que enluta a la comunidad bugueña.