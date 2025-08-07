En hechos ocurridos en la vereda Alto Colorada, fue asesinado con arma de fuego Freddy Esteban Vásquez Molina, de 28 años.

Unidades de la SIJIN realizaron la inspección técnica al cadáver en las instalaciones de Medicina Legal, donde se confirmó que la víctima presentaba una herida provocada por arma de fuego.

Según información preliminar, el crimen estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas. Las autoridades ya adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio y dar con los responsables.