La víctima fue identificada como José Alexánder Giraldo Gómez, de 55 años de edad, quien perdió la vida en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El ataque sicarial ocurrió en el barrio Las Ferias, donde, según versiones preliminares, dos hombres armados se acercaron y dispararon en repetidas ocasiones contra Giraldo Gómez, causándole la muerte de manera inmediata.

Las autoridades policiales hicieron presencia en el sitio para acordonar la zona y adelantar la inspección técnica del cadáver, mientras avanzan las investigaciones que permitan esclarecer los móviles y responsables de este homicidio.