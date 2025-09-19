Su cuerpo fue localizado en aguas del río Cauca, a la altura del municipio de Cartago, con varios impactos de arma de fuego.

Samy residía en el sector de La Balastrera y su desaparición había sido reportada junto con la de su amiga Alexa Ramírez, con quien fue vista por última vez. Hasta el momento, se desconoce el paradero de Alexa, lo que mantiene la incertidumbre y la angustia entre sus familiares y allegados.

El cadáver de Samy fue reconocido por sus familiares, quienes atraviesan no solo el dolor de su pérdida, sino también dificultades económicas para cubrir los gastos funerarios. Por esta razón, sus allegados hicieron un llamado a la solidaridad de la comunidad para poder brindarle una despedida digna.



Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer este crimen y dar con los responsables, mientras la comunidad tulueña exige justicia