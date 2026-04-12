El hallazgo se registró en la mañana, aunque versiones preliminares indican que el hecho habría ocurrido durante la madrugada. La víctima presentaría múltiples heridas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad del fallecido. Sin embargo, de manera extraoficial se señala que podría tratarse de un hombre conocido con el alias de “Joselito”.

Unidades de las autoridades se encuentran en el lugar adelantando la inspección técnica y recopilando evidencias para esclarecer este nuevo hecho violento.

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