La víctima fue identificada como José Luis Castro Sánchez, de 30 años de edad, natural de Guacarí, quien presentaba señales de violencia y cuya muerte es investigada por las autoridades.

Según informó la Policía, horas antes del hallazgo se registró un intento de homicidio en el municipio. En medio del operativo, unidades policiales interceptaron a un presunto sicario, lo que desencadenó un intercambio de disparos. El atacante resultó herido y logró huir del lugar.

“Minutos más tarde, fue encontrado el cuerpo de un hombre en el techo de una vivienda cercana. Todo indica, de acuerdo con versiones preliminares, que se trataría del mismo sujeto que se enfrentó con las autoridades”, señalaron voceros de la institución.

Las circunstancias exactas de este hecho permanecen bajo investigación, mientras la comunidad de Roldanillo sigue sorprendida por la inusual escena.