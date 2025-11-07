Según versiones preliminares, la víctima fue atacada con arma de fuego por desconocidos que se dieron a la fuga. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.

Yuldor Villareal López era recordado en la Alcaldía por su alegría, compromiso y dedicación al servicio público. “Hoy despedimos no solo a un compañero de trabajo, sino a un ser humano ejemplar que dejó huellas imborrables en quienes tuvimos la fortuna de conocerlo”, expresó la Administración Municipal, liderada por el alcalde Jhon Fredy Valencia, a través de un comunicado.

Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar la seguridad en el municipio y de trabajar coordinadamente con los organismos judiciales para esclarecer este hecho que enluta a la administración local.