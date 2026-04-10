El hecho se registró en la tarde del 9 de abril, luego de que sus familiares notaran su ausencia a la hora del almuerzo y comenzaran a buscarlo. Horas más tarde, allegados llegaron hasta una obra en construcción donde laboraba y allí lo encontraron suspendido de una cuerda, al parecer se habría quitado la vida.

Hasta ahora, se desconocen las circunstancias que rodearon este lamentable suceso. Vecinos y amigos lo recuerdan como una persona cercana, amable y muy querida en el sector, donde su partida ha causado profundo pesar.