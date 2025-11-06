Según el comunicado oficial emitido por la Alcaldía Municipal, el cuerpo fue localizado gracias al trabajo coordinado de los organismos de socorro, instituciones de apoyo y voluntarios que participaron día y noche en las labores de rastreo.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente se habría producido por el choque entre dos lanchas, lo que ocasionó el volcamiento de la embarcación en la que viajaban 14 personas. En el hecho también perdió la vida su prima, Jazmín Astrid Rivera Barrios, quien según las primeras versiones no habría fallecido por ahogamiento, sino por un fuerte golpe ocasionado durante el impacto.

La comunidad caleña ha expresado profundo pesar por la muerte de Juan Carlos Rivera Gómez, un hombre muy querido por su trayectoria empresarial y por las obras sociales que realizaba, lo que le había ganado un amplio reconocimiento y aprecio en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades continúan recopilando información para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente en una de las zonas turísticas más visitadas del Valle del Cauca.