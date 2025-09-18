El uniformado participaba en una maniobra para interceptar a presuntos integrantes de la Estructura 57 Yaír Bermúdez, perteneciente a grupos armados ilegales que operan en la zona, cuando sufrió las heridas que finalmente le costaron la vida.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron en el corregimiento La María donde tropas motorizadas del Batallón de Artillería N.º 3 adelantaban una operación militar tras el hurto de una camioneta. Al llegar al lugar, los responsables embistieron con el vehículo a los soldados que se movilizaban en motocicletas, lo que desencadenó un enfrentamiento armado.

En medio de la confrontación perdió la vida el soldado profesional Juan David Arrieta Vargas, mientras que Escue Casamachín resultó herido de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial, donde finalmente falleció pese a los esfuerzos médicos. En la misma operación también murió un presunto integrante del grupo armado ilegal y se incautó material de guerra.