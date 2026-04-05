El hecho ocurrió el pasado 31 de marzo en la vía Panamericana, a la altura del municipio de Zarzal, cuando el artista se movilizaba en un vehículo particular que sufrió un aparatoso siniestro.

Según la información, el joven cantante resultó con lesiones de gravedad que finalmente provocaron su deceso, mientras que los demás ocupantes del vehículo salieron ilesos.

La muerte de Sammy, como era conocido en el mundo artístico, ha generado conmoción entre seguidores y colegas, quienes lamentan la partida de una de las voces emergentes de la música regional en el Valle del Cauca.