El ataque sicarial se registró en el barrio Sajonia, a la altura de la carrera 21 con calle 30, donde hombres armados interceptaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo tendido a un costado de la vía. Aunque algunos residentes alertaron de inmediato a las autoridades, cuando la Policía arribó al lugar Díaz Pérez ya no tenía signos vitales.

Unidades del CTI de la Fiscalía y la Policía realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a Medicina Legal, donde se adelantarán los análisis forenses correspondientes.