De acuerdo con las primeras versiones, Guevara se encontraba en compañía de otras personas en un establecimiento comercial cuando fue sorprendido por sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones. En el hecho también falleció Marco Antonio Gutiérrez, mientras que un tercer hombre resultó herido y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial.

La escena del crimen fue acordonada por las autoridades, quienes adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables.

Este doble homicidio se suma a la cadena de hechos violentos que mantienen en zozobra a los habitantes de Tuluá