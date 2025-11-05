La víctima fue identificada como Josselyn Gallego Duque, una joven oriunda de Buga, Valle, de 29 años, quien fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda ubicada en la manzana H del barrio Los Kioscos, en Armenia.

El hallazgo se produjo en la madrugada del martes 4 de noviembre, cuando varios vecinos alertaron a la Policía Nacional tras notar la situación. Uniformados del CAI San Diego acudieron al lugar y confirmaron el lamentable suceso. Lamentablemente, ya no había posibilidad de brindarle asistencia, pues la joven no presentaba signos vitales.

El caso fue asumido por agentes del laboratorio de criminalística de la Sijín, quienes realizaron la inspección técnica del sitio, la recolección de pruebas y el traslado del cuerpo hacia la morgue de Pereira, donde Medicina Legal practicó la respectiva necropsia.

De acuerdo con información preliminar, Josselyn Gallego Duque había residido durante varios años en Armenia, aunque mantenía estrechos lazos con su ciudad natal, Buga, donde familiares y amigos lamentan profundamente su partida.

Hasta el momento, no se han establecido las causas que la llevaron a tomar la fatal decisión. Este nuevo hecho se suma a otros casos recientes de muertes autoinfligidas en el Quindío, lo que ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad, que insisten en la urgente necesidad de fortalecer los programas de salud mental y prevención del suicidio en la región.