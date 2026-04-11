El hallazgo se registró frente al Motel Estancia Eclipse, en el sector del corregimiento Los Chancos, donde el cuerpo fue encontrado dentro de un zanjón a un costado de la carretera.

Según la información preliminar, la víctima corresponde a una persona de sexo masculino, cuya identidad aún no ha sido establecida. Tampoco se han determinado, por el momento, las causas de la muerte.

Unidades judiciales se encuentran en el lugar realizando los actos urgentes y la recolección de evidencias que permitan esclarecer este nuevo hecho registrado en la zona.

Las autoridades continúan con las investigaciones mientras se espera el pronunciamiento oficial sobre este hallazgo ocurrido en la vía que conecta a Tuluá con San Pedro.