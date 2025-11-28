Un empleado de una empresa dedicada a la distribución de carnes, identificado como Carlos Díaz, fue asesinado en un ataque sicarial registrado en el barrio Sajonia, a la altura de la carrera 21 con calle 30.

Según las primeras informaciones, hombres armados interceptaron al trabajador y le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo tendido a un costado de la vía. Aunque algunos residentes alertaron inmediatamente a las autoridades, cuando la Policía llegó al lugar, la víctima ya no tenía signos vitales.

Unidades del CTI de la Fiscalía y la Policía realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a Medicina Legal, donde se adelantarán los análisis forenses correspondientes.