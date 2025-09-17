Su familia rechaza esa versión y asegura que no tenía ningún vínculo con organizaciones al margen de la ley. En los mismos hechos, otro uniformado resultó herido y trasladado a un centro asistencial.



De acuerdo con el Comando de la Tercera Brigada, la operación se adelantaba en el corregimiento La Magdalena, donde minutos antes habría sido hurtada una camioneta. Al llegar al lugar, los ocupantes del vehículo embistieron a las unidades militares que se movilizaban en motocicletas, lo que desató el combate armado.

En el intercambio de disparos murió Mejía Vélez, a quien el Ejército identificó como presunto integrante de la estructura Adán Izquierdo, y se logró además la recuperación de material de guerra.

No obstante, sus familiares rechazan la versión oficial y aseguran que Danilo Mejía Vélez no tenía ningún vínculo con grupos armados ilegales. Han pedido a las autoridades competentes que investiguen las circunstancias de su muerte y que se esclarezca lo ocurrido.

El caso permanece bajo indagación judicial, en medio de la controversia generada por los señalamientos contra Danilo Mejía Vélez y la insistencia de su familia en desvincularlo de organizaciones armadas ilegales.