El hecho ocurrió cerca del parque principal y en inmediaciones de la estación de Policía, cuando los agentes prestaban guardia. De acuerdo con testigos, dos jóvenes con apariencia de campesinos se acercaron caminando al lugar y, a corta distancia, les dispararon en la cabeza, provocando su muerte inmediata.

Tras el ataque, los agresores se retiraron a pie por calles adyacentes y posteriormente tomaron rumbo hacia la zona montañosa. Minutos después, se detectó una carga explosiva cerca de la alcaldía, lo que generó pánico y obligó a comerciantes, estudiantes y residentes a buscar refugio.

Las víctimas fueron identificadas como Sergio Andrés Trujillo y Jordan Isaac Rosado Salles, integrantes del Escuadrón Móvil de Carabineros, que había sido enviado a Morales para reforzar la seguridad ante las recurrentes acciones armadas contra la estación local.

Fuentes policiales señalaron que el ataque habría sido perpetrado por integrantes del frente Jaime Martínez de los grupos armados ilegales que operan en la región, uno de los más activos en hostigamientos contra la Fuerza Pública en el Cauca.