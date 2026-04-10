De acuerdo con información preliminar, las víctimas murieron por impactos de arma de fuego en esta área montañosa, lo que ha dificultado el ingreso inmediato de los organismos judiciales para realizar la inspección técnica.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas ni se conocen las circunstancias exactas del doble homicidio. Tampoco hay reporte oficial sobre los posibles responsables.

Unidades de la fuerza pública avanzan hacia la zona para verificar lo ocurrido e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer este nuevo hecho de violencia en el centro del Valle del Cauca.