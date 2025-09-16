El hecho ocurrió cuando Restrepo Osorio acababa de concluir su intervención frente a caficultores y autoridades regionales. Según testigos, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, intentó auxiliarlo y practicarle maniobras de reanimación, pero el esfuerzo fue en vano.

La repentina muerte del dirigente causó gran conmoción entre los asistentes al encuentro, en el que participaban trabajadores del gremio cafetero y campesinos del departamento.

Restrepo Osorio, oriundo de Sevilla, se destacó por su firme defensa de los caficultores y deja un legado de liderazgo y compromiso con el sector.