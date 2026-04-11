De acuerdo con información preliminar, el cuerpo de la víctima presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma blanca, lo que encendió las alertas de las autoridades, quienes adelantan las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho de violencia en el municipio.

Se conoció además que Paula Andrea Guarín Ruiz, tiempo atrás, había tomado la decisión de vivir en condición de calle y deja una hija menor de edad, situación que ha generado aún mayor conmoción entre sus familiares y allegados.

El hallazgo se registró en el sector del puente de Las Chapetas, al sur de Tuluá, donde unidades judiciales realizaron la inspección técnica del cadáver y recopilaron elementos que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

La muerte de Paula Andrea ha causado tristeza entre quienes la conocían, quienes lamentan este desenlace y piden a las autoridades avanzar con celeridad en la investigación para dar con los responsables.

Este hecho vuelve a generar preocupación por los episodios de violencia registrados recientemente en el municipio.