Se trata de Nayibe Lela Ríos, de 47 años, quien, según versiones preliminares, vivía en condición de calle. El cuerpo presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma blanca, lo que motivó la intervención de las autoridades judiciales.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección técnica del cadáver y adelantaron los actos urgentes para esclarecer las circunstancias del hecho. Posteriormente, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses llevó a cabo el proceso de identificación plena.

Las autoridades hicieron un llamado a los familiares de la víctima para que se acerquen a la sede de Medicina Legal, ubicada en la zona sur de Tuluá, contigua a la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), con el fin de adelantar los trámites correspondientes para la entrega del cuerpo.

Este caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer los móviles de este nuevo hecho de violencia registrado en el municipio.