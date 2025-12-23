La víctima fue identificada como Gerardo López Cabal, de 83 años de edad, residente en la ciudad de Buga, quien se movilizaba en bicicleta al momento del siniestro. De acuerdo con la información preliminar, el adulto mayor fue impactado por un automóvil que abandonó el lugar de los hechos sin prestar auxilio.

Al sitio acudieron unidades de tránsito y organismos de emergencia, quienes confirmaron el deceso del ciclista. La movilidad en el sector presentó afectaciones temporales mientras se adelantaban las labores de inspección técnica y levantamiento del cuerpo.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para identificar al conductor involucrado y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.