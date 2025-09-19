La detención se produjo en la tarde del jueves 18 de septiembre en su oficina, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación, Jorge Hernando Uribe desapareció el pasado 6 de abril tras salir de su residencia en el barrio Santa Mónica, al norte de Cali. Once días más tarde, partes de su cuerpo calcinadas fueron halladas en zona rural del corregimiento de Navarro.

En su momento, el propio Juan Carlos Uribe publicó en redes sociales mensajes de dolor por la muerte de su hermano, agradeciendo las manifestaciones de solidaridad hacia su familia.

Uribe Bejarano, reconocido relacionista público, ha ocupado cargos de jefe de protocolo en la Alcaldía de Cali y en diferentes entidades públicas del departamento.

Las autoridades avanzan en el proceso judicial para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar su responsabilidad.