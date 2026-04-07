De acuerdo con información preliminar, la joven, de entre 20 y 25 años, se encontraba en una vivienda habitada por un ciudadano extranjero, donde se realizaba una reunión que se habría extendido durante la madrugada, en medio del consumo de licor y, presuntamente, sustancias estupefacientes.

Según los reportes, la mujer decidió lanzarse a la piscina, pero tras varios minutos en el agua dejó de moverse, lo que alertó a los asistentes, quienes intentaron auxiliarla y solicitaron ayuda a través de la línea de emergencias.

Personal de atención llegó al lugar y realizó maniobras de reanimación, sin embargo, la mujer falleció luego de ser sacada inconsciente de la piscina.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la relación de la víctima con los asistentes a la fiesta.