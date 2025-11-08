La emergencia comenzó en el barrio Prados de Alcalá, donde las autoridades ubicaron una volqueta con cilindros explosivos, al parecer con placas de Santa Rosa de Viterbo. Tras el reporte de la comunidad, equipos antiexplosivos del Ejército y la Policía iniciaron detonaciones controladas para neutralizar la carga.

Sin embargo, casi de manera simultánea, un carro bomba estalló dentro del Batallón Bolívar, generando una fuerte onda explosiva, columnas de humo y pánico entre los habitantes de los alrededores. Las primeras imágenes revelan severas afectaciones en la estructura militar y la posible presencia de otros vehículos con explosivos en inmediaciones del batallón.

La secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Pico, confirmó que la volqueta fue detectada en horas de la madrugada gracias a la alerta ciudadana, lo que permitió la intervención oportuna de los especialistas. No obstante, el ataque coordinado sorprendió a los organismos de seguridad.

Los equipos de socorro, bomberos, Ejército y Policía continúan trabajando para asegurar el área y descartar nuevas amenazas. Aunque se ha confirmado la presencia de varios heridos, aún no se ha precisado el número exacto ni si hay víctimas mortales.