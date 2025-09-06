Según testigos, dos personas que se movilizaban en una motocicleta se acercaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. Colmenares, gravemente herido, fue trasladado en un vehículo de servicio público tipo taxi hasta un centro asistencial, donde los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después.

Este hecho se suma a la creciente ola de violencia que ha afectado a la ciudad en los últimos días, generando preocupación entre los habitantes de la región.