La víctima fue identificada como Diego Fernando Beltrán Ovalle, de 46 años, natural de Calarcá (Quindío). Su cuerpo fue trasladado a la morgue de Buga, donde permanece a la espera de ser reclamado por sus familiares. Las autoridades han dispuesto las líneas 602 8274174 extensiones 81407 y 81408 para cualquier información.

En el mismo hecho resultó herido un hombre de aproximadamente 60 años, en condición de discapacidad, quien fue trasladado a un centro hospitalario donde recibe atención médica.



Sobre los móviles y responsables del crimen aún no hay información clara, pues estos son materia de investigación.